Skanskalle uusi sairaalaurakka Turusta
Skanska rakensi myös Kompassisairaalan ensimmäisen vaiheen.
Skanska ja Varsinais-Suomen hyvinvointialue ovat sopineet Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) psykiatrian uudisrakennuksen eli Kompassisairaalan toisen vaiheen toteuttamisesta.
