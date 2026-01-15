Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Turkuun rakennetaan 25 miljoonaa maksava jätteiden lajitteluasema

Maarakennustöiden on tarkoitus alkaa keväällä 2026.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 15. tammikuuta 2026, 13:39
Topinojan jätekeskuksen uusi lajitteluasema toteutetaan tälle alueelle.

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) rakennuttaa Turun Topinojan jätekeskuksen viereiselle peltoalueelle uuden lajitteluaseman.

