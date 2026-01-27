Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Työelämä Infra Talous

Väylävirasto käynnistää yt-neuvottelut – kymmeniä ihmisiä irtisanotaan

Yt-neuvotteluiden taustalla ovat valtion tekemät toimintamenojen leikkaukset.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 27. tammikuuta 2026, 10:40
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Väylävirasto käynnistää yt-neuvottelut – kymmeniä ihmisiä irtisanotaan
Yksi Väyläviraston merkittävä käynnissä oleva hanke on Hailuodon kiinteän yhteyden rakentaminen. Havainnekuva hankkeesta. Kuva: Sito Oy

Väylävirasto on jättänyt 27. tammikuuta yhteistoimintaneuvotteluita koskevan esityksen henkilöstönsä edustajille. Yt-neuvottelut käynnistetään tuotannollisista ja taloudellisista syistä.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot

Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.

Ota maksuton diginäyte

Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Väylävirasto käynnistää yt-neuvottelut – kymmeniä ihmisiä irtisanotaan”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset