Väylävirasto käynnistää yt-neuvottelut – kymmeniä ihmisiä irtisanotaan
Yt-neuvotteluiden taustalla ovat valtion tekemät toimintamenojen leikkaukset.
Väylävirasto on jättänyt 27. tammikuuta yhteistoimintaneuvotteluita koskevan esityksen henkilöstönsä edustajille. Yt-neuvottelut käynnistetään tuotannollisista ja taloudellisista syistä.
