Ensi kesänä on riittämiin ratatöitä – rahaa hieman aiempaa vähemmän
Isoja kehittämishankkeita tehdään noin 230 miljoonalla eurolla ja muuta perusparannusta noin 180 miljoonalla eurolla.
Väylävirastolla on tulevan kesän aikana lukuisia työkohteita eri puolilla Suomen rataverkkoa. Samalla ne myös aiheuttavat ajoittaisia poikkeusjärjestelyjä kauko-, lähijuna- ja tavaraliikenteessä.
