Heka irtisanoo luvattomasti asuntojaan jälleenvuokranneet ja tiukentaa valvontaa
Majoitustoiminta Hekan asunnoissa on ollut aina kiellettyä.
Helsingin kaupungin asunnot (Heka) on selvittänyt luvattomat jälleenvuokraustapaukset. Luvatonta jälleenvuokraus- tai majoitustoimintaa on havaittu yhteensä 14 Hekan asunnossa.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Kirjautuneena luet enemmän
Sinulla saattaa olla lukuoikeus sisältyen jäsenyyteesi tai organisaationne ryhmätilaukseen. Katso kaikki tilausvaihtoehdot ja kysy lisää.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Heka irtisanoo luvattomasti asuntojaan jälleenvuokranneet ja tiukentaa valvontaa”