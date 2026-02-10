Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Työelämä

Hovioikeus antoi sakot kahdelle työturvallisuusrikoksesta – Talotoimittaja katsottiin pääurakoitsijaksi

Tuomio muuttui hovissa vain vähän.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 10. helmikuuta 2026, 8:48
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Hovioikeus antoi sakot kahdelle työturvallisuusrikoksesta – Talotoimittaja katsottiin pääurakoitsijaksi

Hovioikeus piti pääosin voimassa Kanta-Hämeen käräjäoikeuden tuomion. Oikeus oli tuominnut talopaketteja toimittavan yhtiön työmaapäällikön ja rakennuspäällikön 40 päiväsakon sekä aliurakoitsijayhtiön yrittäjän 50 päiväsakon rangaistuksiin työsuojelurikoksista.  Lisäksi kummallekin yhtiölle tuomittiin 10 000 euron yhteisösakko.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot

Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.

Ota maksuton diginäyte

Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Hovioikeus antoi sakot kahdelle työturvallisuusrikoksesta – Talotoimittaja katsottiin pääurakoitsijaksi”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset