Hovioikeus antoi sakot kahdelle työturvallisuusrikoksesta – Talotoimittaja katsottiin pääurakoitsijaksi
Tuomio muuttui hovissa vain vähän.
Hovioikeus piti pääosin voimassa Kanta-Hämeen käräjäoikeuden tuomion. Oikeus oli tuominnut talopaketteja toimittavan yhtiön työmaapäällikön ja rakennuspäällikön 40 päiväsakon sekä aliurakoitsijayhtiön yrittäjän 50 päiväsakon rangaistuksiin työsuojelurikoksista. Lisäksi kummallekin yhtiölle tuomittiin 10 000 euron yhteisösakko.
