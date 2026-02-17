Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Marvea rakentaa Ylämummon Tampereelle

Kohde valmistuu vuonna 2027.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 17. helmikuuta 2026, 14:43
Havainnekuvassa Asunto oy Tampereen Ylämummo 7B. Kuva: Marvea

Marvea on aloittanut Asunto oy Tampereen Ylämummo 7b:n rakennustyöt Tampereen Kalevassa. Rakentuva yhtiö on toinen alueen kahdesta viimeisestä rakennuskohteesta, joiden valmistuttua alue on kokonaisuudessaan valmis.

