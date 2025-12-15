Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Avain Yhtiöt rakennuttaa 66 asuntoa Tampereelle

Kohde on osa uutta Hiedanrannan kaupunginosaa.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 15. joulukuuta 2025, 8:35
Tilaajille
Havainnekuva Avain Yhtiöiden kohteesta Tampereen Hiedanrannassa. Kuva: Arkkitehtitoimisto HMV

Suomalainen asuntotoimija Avain Yhtiöt on ostanut kaksi tonttia Tampereen Hiedanrannasta. Näsijärven rannalle nousee 66 vuokra-asuntoa yksiöistä perheasuntoihin.

