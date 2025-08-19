Marvea sai toimitilahankkeen Pirkkalasta
Hankkeen kokonaislaajuus on 4672 neliötä. Tämän lisäksi rakennetaan 1338 neliötä varastointikatoksia.
Marvea rakentaa Kattokeskukselle uudet toimitilat Pirkkalan Ruutanakorventielle. Uudisrakennus toimii myös Kattokeskuksen pääkonttorina.
