Rakentaminen

Marvea sai toimitilahankkeen Pirkkalasta

Hankkeen kokonaislaajuus on 4672 neliötä. Tämän lisäksi rakennetaan 1338 neliötä varastointikatoksia.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 19. elokuuta 2025, 12:27
Havainnekuva. Kuva: Marvea

Marvea rakentaa Kattokeskukselle uudet toimitilat Pirkkalan Ruutanakorventielle. Uudisrakennus toimii myös Kattokeskuksen pääkonttorina.

