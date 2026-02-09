Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Peabille päiväkoti- ja koulu-urakka Kaarinasta – arvo 13 miljoonaa euroa

Piispanlähteen lastentaloon tulee opetustilat esikoululle sekä alakoulun 1.–4. luokille. Saman katon alle sijoittuvat myös kädentaitotilat ja kirjasto.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 9. helmikuuta 2026, 9:40
Peabin urakka on kolmivaiheisen Piispanlähteen yhtenäiskoulukokonaisuuden keskimmäinen ja laajin osakokonaisuus. (Kuva: Renell Käppi Arkkitehdit)

Peab ja Kaarinan kaupunki ovat sopineet uuden lastentalon rakentamisesta Piispanristin alueelle Poikluomaan.

