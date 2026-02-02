Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Korjausrakentaminen Energiatehokkuus Kiinteistöt Talotekniikka Uutiset

Peabille toimistotalon muutosurakka Itäkeskuksesta – arvo 20 miljoonaan

Valmistelevat työt on aloitettu viime vuoden lopulla ja mittava peruskorjaus valmistuu helmikuussa 2027.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 2. helmikuuta 2026, 9:38
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Peabille toimistotalon muutosurakka Itäkeskuksesta – arvo 20 miljoonaan
Turunlinnantiellä sijaitseva toimistotalo uudistetaan remontissa sote-käyttöön sopivaksi. (Kuva:VPL Arkkitehdit)

Peab ja Helsingin kaupunki ovat sopineet Itäkeskuksessa Turunlinnantiellä sijaitsevan toimistotalon mittavista muutostöistä.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot

Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.

Ota maksuton diginäyte

Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Peabille toimistotalon muutosurakka Itäkeskuksesta – arvo 20 miljoonaan”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset