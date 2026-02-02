Peabille toimistotalon muutosurakka Itäkeskuksesta – arvo 20 miljoonaan
Valmistelevat työt on aloitettu viime vuoden lopulla ja mittava peruskorjaus valmistuu helmikuussa 2027.
Peab ja Helsingin kaupunki ovat sopineet Itäkeskuksessa Turunlinnantiellä sijaitsevan toimistotalon mittavista muutostöistä.
