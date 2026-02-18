Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Rakentaminen Kiinteistöt Uutiset

Pirkkalaan nousee uusi ikäihmisten hoivakoti

Rakentaminen on käynnistynyt tontilla.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 18. helmikuuta 2026, 13:00
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Pirkkalaan nousee uusi ikäihmisten hoivakoti
Havainnekuva Pirkkalassa sijaitsevasta Pereensaarentien hoivakodista.

Hoivatilat ja Ikifit ovat allekirjoittaneet vuokrasopimuksen Pirkkalaan toteutettavasta ikäihmisten hoivakodista. Hankkeella on lainvoimainen rakennuslupa, ja rakentaminen on käynnistynyt tontilla.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella

Ryhmätilaus on edullisin tapa lukea Rakennuslehteä. Tutustu maksutta 1 kk.

Ota maksuton diginäyte

Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.

Katso kaikki tilausvaihtoehdot

Diginä, printtinä, yksin tai ryhmässä. Tutustu monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Pirkkalaan nousee uusi ikäihmisten hoivakoti”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset