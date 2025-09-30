Hoivatilat sopi kolmen hoivakodin toteuttamisesta eri kaupunkeihin
Investointien kokoluokka on yhteensä noin 21 miljoonaa euroa.
Hoivatilat ja Mehiläinen ovat allekirjoittaneet vuokrasopimukset Lappeenrantaan ja Kokkolaan toteutettavista ikäihmisten hoivakodeista. Hankkeilla on lainvoimaiset rakennusluvat, ja rakentaminen on käynnistynyt tonteilla. Lisäksi Hoivatilat toteuttaa ikäihmisten hoivakodin Vihtiin yhteistyössä Vesteran kanssa. Vihdin hankkeen rakentaminen on myös käynnissä.
