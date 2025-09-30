Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Hoivatilat sopi kolmen hoivakodin toteuttamisesta eri kaupunkeihin

Investointien kokoluokka on yhteensä noin 21 miljoonaa euroa.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 30. syyskuuta 2025, 14:03
Kuvan Lappeenrantaan rakennettavaan asumispalveluyksikkö Mainiokoti Rakuunaan tulee 52 asukaspaikkaa. Kuva: Hoivatilat

Hoivatilat ja Mehiläinen ovat allekirjoittaneet vuokrasopimukset Lappeenrantaan ja Kokkolaan toteutettavista ikäihmisten hoivakodeista. Hankkeilla on lainvoimaiset rakennusluvat, ja rakentaminen on käynnistynyt tonteilla. Lisäksi Hoivatilat toteuttaa ikäihmisten hoivakodin Vihtiin yhteistyössä Vesteran kanssa. Vihdin hankkeen rakentaminen on myös käynnissä.

