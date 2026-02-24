Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Korjausrakentaminen Asunnot Energiatehokkuus Uutiset

YIT sai kaksi vuokrataloremonttia Hekalta – arvo 14 miljoonaa euroa

Peruskorjausurakkaan kuuluu kaksi vuonna 1964 valmistunutta asuinkerrostaloa, joissa on yhteensä 116 asuntoa.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 24. helmikuuta 2026, 10:23
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin YIT sai kaksi vuokrataloremonttia Hekalta – arvo 14 miljoonaa euroa
Peruskorjattavat vuokratalot ovat nelikerroksisia. Lisänä on autotallirakennus.

YIT ja Helsingin kaupungin asunnot (Heka) ovat allekirjoittaneet kokonaisurakkasopimuksen Helsingin Veräjämäessä  sijaitsevan vuokra-asuntoyhtiön peruskorjauksesta. Sopimuksen arvo on vajaat 14 miljoonaa euroa ja se kirjataan vuoden ensimmäisen neljänneksen tilauskantaan.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Kirjautuneena luet enemmän

Sinulla saattaa olla lukuoikeus sisältyen jäsenyyteesi tai organisaationne ryhmätilaukseen. Katso kaikki tilausvaihtoehdot ja kysy lisää.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “YIT sai kaksi vuokrataloremonttia Hekalta – arvo 14 miljoonaa euroa”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset