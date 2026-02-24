YIT sai kaksi vuokrataloremonttia Hekalta – arvo 14 miljoonaa euroa
Peruskorjausurakkaan kuuluu kaksi vuonna 1964 valmistunutta asuinkerrostaloa, joissa on yhteensä 116 asuntoa.
YIT ja Helsingin kaupungin asunnot (Heka) ovat allekirjoittaneet kokonaisurakkasopimuksen Helsingin Veräjämäessä sijaitsevan vuokra-asuntoyhtiön peruskorjauksesta. Sopimuksen arvo on vajaat 14 miljoonaa euroa ja se kirjataan vuoden ensimmäisen neljänneksen tilauskantaan.
