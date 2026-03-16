Lahden Raksa-messuilla jälleen 8 000 kävijää – Koskiselle Vuoden rakentaja-palkinto

Palkintoperusteena oli Koskinen oyj:n Kärkölään tekemä mittava sahainvestointi.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 16. maaliskuuta 2026, 8:37
Ei kommentteja artikkeliin Lahden Raksa-messuilla jälleen 8 000 kävijää – Koskiselle Vuoden rakentaja-palkinto
Raksa-messut järjestettiin Lahdessa 13.-15. maaliskuuta. Tänä vuonna panostettiin erityisesti piharakentamiseen ja Ideapiha-alueeseen. Kuva: Sebastian Ratu
Lahdessa viikonloppuna järjestetty Raksa-tapahtuma houkutteli Lahden Messukeskukseen kolmen päivän aikana noin  8 000 kävijää. Se on samaa tasoa kuin keväällä 2025.

Messujen yhteydessä palkittiin myös Lahden Rakentajien yhdistyksen valitsema Vuoden rakentaja. Tunnustuksen sai Koskisen oyj, joka on tehnyt merkittävän sahainvestoinnin Kärkölään.

Tänä vuonna messuilla panostettiin erityisesti piharakentamiseen ja Ideapiha-alueeseen. Parhaaksi messuosastoksi ammattilaisraati valitsi Teakkeri oy:n kokonaisuuden. Aruna Design palkittiin puolestaan kunniamaininnalla.

