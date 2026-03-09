SRV aloittaa poliisiaseman rakennustyöt Rovaniemellä – urakan arvo 48 miljoonaa
Kärkihankeallianssimallilla toteutettava urakka alkaa kevään aikana maanrakennustöillä ja rakennus valmistuu syksyllä 2028.
SRV ja Senaatti-Kiinteistöt ovat tehneet urakkasopimuksen Rovaniemen uuden pääpoliisiaseman rakentamisesta. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 61 miljoonaa euroa, josta SRV:n sopimuksen arvo on noin 48 miljoonaa euroa. Hanke kirjataan SRV:n tilauskantaan maaliskuussa 2026.
Senaatti-kiinteistöt valitsi SRV:n Rovaniemen uuden pääpoliisiaseman toteuttajakumppaniksi jo viime syksynä, jonka myötä käynnistyi hankkeen kehitysvaihe.
Kärkihankeallianssimallilla toteutettava urakka alkaa kevään aikana maanrakennustöillä ja rakennus valmistuu syksyllä 2028. Verstaantielle nouseva poliisiasema on kooltaan 12 800 bruttoneliötä ja se otetaan käyttöön vuoden 2029 alussa. Uudella poliisiasemalla tulee työskentelemään noin 250 henkilöä.
SRV on rakentanut aiemmin muun muassa Oulun pääpoliisiaseman ja vankilan sekä Vantaan pääpoliisiaseman ja poliisivankilan.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “SRV aloittaa poliisiaseman rakennustyöt Rovaniemellä – urakan arvo 48 miljoonaa”