Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Rakentaminen Kiinteistöt Talous Uutiset

SRV aloittaa poliisiaseman rakennustyöt Rovaniemellä – urakan arvo 48 miljoonaa

Kärkihankeallianssimallilla toteutettava urakka alkaa kevään aikana maanrakennustöillä ja rakennus valmistuu syksyllä 2028.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 9. maaliskuuta 2026, 8:44
Ei kommentteja artikkeliin SRV aloittaa poliisiaseman rakennustyöt Rovaniemellä – urakan arvo 48 miljoonaa
Verstaantielle nouseva poliisiasema on kooltaan 12 800 bruttoneliötä ja se otetaan käyttöön vuoden 2029 alussa. Uudella poliisiasemalla tulee työskentelemään noin 250 henkilöä.(Kuva:Lukkaroinen Arkkitehdit & UKI Arkkitehdit)
Kuuntele juttu

SRV ja Senaatti-Kiinteistöt ovat tehneet urakkasopimuksen Rovaniemen uuden pääpoliisiaseman rakentamisesta. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 61 miljoonaa euroa, josta SRV:n sopimuksen arvo on noin 48 miljoonaa euroa. Hanke kirjataan SRV:n tilauskantaan maaliskuussa 2026.

Senaatti-kiinteistöt valitsi SRV:n Rovaniemen uuden pääpoliisiaseman toteuttajakumppaniksi jo viime syksynä, jonka myötä käynnistyi hankkeen kehitysvaihe.

Kärkihankeallianssimallilla toteutettava urakka alkaa kevään aikana maanrakennustöillä ja rakennus valmistuu syksyllä 2028. Verstaantielle nouseva poliisiasema on kooltaan 12 800 bruttoneliötä ja se otetaan käyttöön vuoden 2029 alussa. Uudella poliisiasemalla tulee työskentelemään noin 250 henkilöä.

SRV on rakentanut aiemmin muun muassa Oulun pääpoliisiaseman ja vankilan sekä Vantaan pääpoliisiaseman ja poliisivankilan.

 

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

Jätä kommentti

0 vastausta artikkeliin “SRV aloittaa poliisiaseman rakennustyöt Rovaniemellä – urakan arvo 48 miljoonaa”

Vastaa

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset