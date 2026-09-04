Bonava uskoo Kruunuvuorenrannan tulevaisuuteen
Bonavan Vuoden työmaakilpailu -ehdokas Asunto-oy Helsingin Renata on monella tapaa kiinnostava hanke.
Näinä aikoina tavanomaisen asuntorakentamisen käynnistäminen ylittää jo sellaisenaan uutiskynnyksen. Helsingin Kruunuvuorenrantaan rakennettava Asunto-oy Helsingin Renata erottuisi silti paremmassakin suhdanteessa perinteisestä asuntorakennuskohteesta muun muassa arkkitehtuurinsa osalta.
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