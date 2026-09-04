Uudelleenkäytölle haetaan nyt kilpailukykyä ja skaalaa
Betonielementtien uudelleenkäyttö toimii, mutta miten tehdä siitä kannattavaa liiketoimintaa.
ReCreate-hanke osoitti, että vanhoja betonielementtejä voidaan käyttää uudelleen ja päästövähennykset ovat merkittäviä uudisrakentamiseen verrattuna. Taloudellinen kannattavuus on vielä haaste, mutta kaupallisiakin hankkeita on saatu käyntiin.
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