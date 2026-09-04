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Kategoriat Rakentaminen Uutiset Ympäristö

Uudelleenkäytölle haetaan nyt kilpailukykyä ja skaalaa

Betonielementtien uudelleenkäyttö toimii, mutta miten tehdä siitä kannattavaa liiketoimintaa.

Kirjoittaja Kaisa Salminen
Kirjoitettu 4. syyskuuta 2026, 10:51
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Recreate-paviljonkien elementit ovat peräisin Umaconin ja Skanskan purkamasta toimistorakennuksesta. Tampereen yliopiston professori Satu Huuhka kertoo, että elementtiin liittyvän koodin avulla voidaan selvittää, mistä se on peräisin. Kuva: Kaisa Salminen

ReCreate-hanke osoitti, että vanhoja betonielementtejä voidaan käyttää uudelleen ja päästövähennykset ovat merkittäviä uudisrakentamiseen verrattuna. Taloudellinen kannattavuus on vielä haaste, mutta kaupallisiakin hankkeita on saatu käyntiin.

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