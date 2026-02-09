Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Teollisuusrakentaminen oli Skanskan kivijalka – asuntomarkkina pysyy kohmeessa

Skanska myi vuonna 2025 yhteensä 173 asuntoa (316) ja valmiita myymättömiä asuntoja oli 116 kappaletta. Vuoden lopussa rakenteilla oli runsaat sata omaperusteista asuntoa.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 9. helmikuuta 2026, 9:28
Ei kommentteja artikkeliin Teollisuusrakentaminen oli Skanskan kivijalka – asuntomarkkina pysyy kohmeessa
Toimitusjohtaja Tuomas Särkilahden mukaan vuosi 2025 oli kaksijakoinen. Datakeskus- ja teollisuusrakentaminen vetää, asuntorakentamisessa ei sen sijaan näy käännettä parempaan. Kuva: Liisa Takala

Skanska-konsernin liikevaihto kutistui viime vuonna kolme prosenttia vuoteen 2024 nähden. Haastavan asuntomarkkinan takia myös liikevoitto jäi edellisvuodesta.

