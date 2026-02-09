Teollisuusrakentaminen oli Skanskan kivijalka – asuntomarkkina pysyy kohmeessa
Skanska myi vuonna 2025 yhteensä 173 asuntoa (316) ja valmiita myymättömiä asuntoja oli 116 kappaletta. Vuoden lopussa rakenteilla oli runsaat sata omaperusteista asuntoa.
Skanska-konsernin liikevaihto kutistui viime vuonna kolme prosenttia vuoteen 2024 nähden. Haastavan asuntomarkkinan takia myös liikevoitto jäi edellisvuodesta.
