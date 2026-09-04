Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!
Lue lisää
Kategoriat Talotekniikka Talous Uutiset

LVI-tukkumyynnissä lähes 10 prosentin kasvua – ”Näkymät ovat varovaisen myönteiset”

Taltekan toimitusjohtaja Matti Loukkolan mukaan markkinan kehitystä on edelleen syytä tarkastella realistisesti ja pidemmällä aikavälillä.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 4. syyskuuta 2026, 8:36
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin LVI-tukkumyynnissä lähes 10 prosentin kasvua – ”Näkymät ovat varovaisen myönteiset”
LVI-tukkumyynnissä kasvu oli toisella vuosineljänneksellä voimakkaampaa kuin ensimmäisellä. Kuvituskuva. Kuva: Esko Jämsä

LVI-tukkumyynti kasvoi vuoden 2026 toisella neljänneksellä 9,7 prosenttia verrattuna vuoden 2025 vastaavaan ajanjaksoon. Tämä käy ilmi Talotekninen teollisuus ja kauppa ry:n eli Taltekan tiedoista.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “LVI-tukkumyynnissä lähes 10 prosentin kasvua – ”Näkymät ovat varovaisen myönteiset””

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset