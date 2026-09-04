LVI-tukkumyynnissä lähes 10 prosentin kasvua – ”Näkymät ovat varovaisen myönteiset”
Taltekan toimitusjohtaja Matti Loukkolan mukaan markkinan kehitystä on edelleen syytä tarkastella realistisesti ja pidemmällä aikavälillä.
LVI-tukkumyynti kasvoi vuoden 2026 toisella neljänneksellä 9,7 prosenttia verrattuna vuoden 2025 vastaavaan ajanjaksoon. Tämä käy ilmi Talotekninen teollisuus ja kauppa ry:n eli Taltekan tiedoista.
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