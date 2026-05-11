SRV teki kerrostalodiilin Paraisille – tilaajana Priima Yhtiöt
Kohde koostuu seitsemänkerroksisesta talosta, jossa on 33 huoneistoa. Sopimukseen sisältyy myös optio kortteliin suunnitellusta toisesta asuintalosta.
SRV ja kiinteistökehittäjä Priima Yhtiöt ovat allekirjoittaneet esisopimuksen Paraisten Norra Famnen -kortteliin rakennettavasta asuintalosta. Lopullinen urakkasopimus tehdään tilaajan rakennuttamispäätöksen myötä, jolloin hanke kirjautuu myös SRV:n tilauskantaan.
