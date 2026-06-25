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Kategoriat Korjausrakentaminen Uutiset

Satavuotiaan talon linjasaneerauksen vaikein kohta ovat iv-kanavat

Työnjohtaja Tanel Tedresaar tuntee Helsingin kantakaupungin talot, mutta silti jokainen niistä kätkee yllätyksiä seiniensä sisään.

Kirjoittaja Marjo Oikarinen
Kirjoitettu 25. kesäkuuta 2026, 6:00
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Ei kommentteja artikkeliin Satavuotiaan talon linjasaneerauksen vaikein kohta ovat iv-kanavat
Helsinkiläisen satavuotiaan kerrostaloyhtiön linjasaneerauksessa riitti yllätyksiä ja yksityiskohtia. Kuva: Marjo Oikarinen

Asunto oy Etelä-Hesperiankatu 6:n linjasaneeraus Helsingin Etu-Töölössä on valmis, mutta Rakennus Grahnin työnjohtaja Tanel Tedresaar käy edelleen katsomassa muutamaa asuntoa silloin tällöin.

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