Satavuotiaan talon linjasaneerauksen vaikein kohta ovat iv-kanavat
Työnjohtaja Tanel Tedresaar tuntee Helsingin kantakaupungin talot, mutta silti jokainen niistä kätkee yllätyksiä seiniensä sisään.
Asunto oy Etelä-Hesperiankatu 6:n linjasaneeraus Helsingin Etu-Töölössä on valmis, mutta Rakennus Grahnin työnjohtaja Tanel Tedresaar käy edelleen katsomassa muutamaa asuntoa silloin tällöin.
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