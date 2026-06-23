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Kategoriat Talous Asunnot

Kysely: Viidennes on hyödyntänyt asuntolainan lyhennysvapaata

Nuoret hyödyntävät lyhennysvapaita muita ikäryhmiä useammin.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 23. kesäkuuta 2026, 9:29
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Kuva: Aleksi Jalava

Asuntolainojen lyhennysvapaita käytetään Suomessa verrattain vähän. S-Pankin Kodin ja asumisen ilmiöt 2026 -kyselytutkimuksen vastaajista noin viidennes on hyödyntänyt lyhennysvapaata. Asuntovelallisista 60 prosenttia ei ole käyttänyt eikä edes harkinnut lyhennysvapaata kahden viime vuoden aikana.

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