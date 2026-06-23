Kysely: Viidennes on hyödyntänyt asuntolainan lyhennysvapaata Nuoret hyödyntävät lyhennysvapaita muita ikäryhmiä useammin.

Asuntolainojen lyhennysvapaita käytetään Suomessa verrattain vähän. S-Pankin Kodin ja asumisen ilmiöt 2026 -kyselytutkimuksen vastaajista noin viidennes on hyödyntänyt lyhennysvapaata. Asuntovelallisista 60 prosenttia ei ole käyttänyt eikä edes harkinnut lyhennysvapaata kahden viime vuoden aikana.