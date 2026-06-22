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Kategoriat Korjausrakentaminen Suhdanne Talous Uutiset

Porin Vakuuna-hotelliin mittava laajennus – työt käyntiin ensi syksynä

Rakennustyöt käynnistyvät elokuussa purkutöillä ja tavoitteena on, että hanke valmistuu kesäksi 2027.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 22. kesäkuuta 2026, 14:55
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Ei kommentteja artikkeliin Porin Vakuuna-hotelliin mittava laajennus – työt käyntiin ensi syksynä
Porin Vaakuna-hotellin laajennus alkaa elokuussa toimistotilojen purkutöillä. (Kuva: Satakunnan Osuuskauppa)

Satakunnan Osuuskauppa on päättänyt käynnistää Original Sokos Hotel Vaakuna Porin laajennuksen.Gallen-Kallelankadulla sijaitsevan hotellin yhteydessä sijaitsevat toimistotilat puretaan, ja niiden tilalle rakennetaan uusi hotellisiipi.

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