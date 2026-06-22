Porin Vakuuna-hotelliin mittava laajennus – työt käyntiin ensi syksynä
Rakennustyöt käynnistyvät elokuussa purkutöillä ja tavoitteena on, että hanke valmistuu kesäksi 2027.
Satakunnan Osuuskauppa on päättänyt käynnistää Original Sokos Hotel Vaakuna Porin laajennuksen.Gallen-Kallelankadulla sijaitsevan hotellin yhteydessä sijaitsevat toimistotilat puretaan, ja niiden tilalle rakennetaan uusi hotellisiipi.
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