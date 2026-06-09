Uusi tiivistysmenetelmä lyhentää saneerausaikoja murto-osaan entisestä
Rakenteiden tiivistäminen aerosolipohjaisella menetelmällä vie vain yhden työpäivän – eikä aina edes sitäkään.
Artikkeli tiivistettynä
- Harjun vanhassa ruumishuoneessa on ollut merkittäviä sisäilmaongelmia, joiden syynä ovat olleet muun muassa vuotavat ilmanvaihtokanavat ja rakenteet.
- Perinteinen saneeraus olisi ollut kallista ja vaatinut laajoja purkutöitä, mutta Aeroseal- ja Aerobarrier-menetelmillä ilmanvuodot saatiin nopeasti ja kustannustehokkaasti tiivistettyä.
- Tiivistyssaneeraus paransi rakennuksen energiatehokkuutta ja sisäilman laatua, ja vastaavilla tiivistyksillä voidaan nopeasti kunnostaa myös muita vanhoja rakennuksia käyttöön.
- Tiivistystoimenpiteet voidaan todentaa mittaustuloksin, ja työ itsessään vie vain murto-osan ajasta verrattuna perinteiseen saneeraukseen.
Tämä on tekoälyn luoma ja toimittajan tarkistama tiivistelmä.
Vuonna 1923 rakennettu Harjun paarihuone – paremmin tunnettu nimellä Harjun vanha ruumishuone – on Vallilan kaupunginosassa Helsingissä Dallapénpuistossa sijaitseva suuri punatiilinen rakennus. Vuonna 1986 talon käyttäjäprofiilissa siirryttiin toiseen ääripäähän ja arvorakennus sai uuden elämän nuorisotalona, ja silloin siihen asennettiin myös ilmanvaihtojärjestelmä.
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