Moduulimies palasi rakennusliikkeen leipiin JM Suomi sai elokuussa uuden tuotantojohtajan. Pestiin valikoitui aiemmin Adapteossa samaa postia hoitanut Niku Hartikainen, joka samalla palaa moduuleista perinteisemmän rakentamisen pariin.

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Siirryit tuotantojohtajaksi moduulibisneksestä. Alkoiko perinteinen rakentaminen vetää taas puoleensa?

Lähdin aikoinaan Adapteolle perehtymään tilaelementtirakentamiseen sekä muuttamaan yhtiötä perinteisen rakennusliikkeen suuntaan. Kun tarjoutui tilaisuus siirtyä uusiin haasteisiin arvostettuun pohjoismaiseen rakennusliikkeeseen, niin ei siitä oikein voinut kieltäytyä.

Mikä on toimenkuvasi ja mitä pitäisi saada aikaiseksi 2–3 vuoden aikajänteellä?

Työmaiden lisäksi vastuullani ovat laskenta, hankinta ja takuutyöt. Tavoitteet ovat niitä perinteisiä, eli kustannuksia pitäisi saada alas ja aikatauluja lyhyemmiksi. Täällä on tehty jo todella hyvää työtä, mutta eiköhän tässä vielä löydetä joitain kiviä käännettäviksi.

Rakennusala on saamassa pitkästä aikaa tuulta siipiensä alle. Mitä aiemmasta nousukiidosta tulisi ottaa opiksi?

Jokainen rakennusliike yrittää luonnollisesti ottaa irti sen, mikä on otettavissa, koska nousu ei kestä ikuisesti. Julkinen sektori tuppaa usein lähtemään tähän mukaan, vaikka ne voisivat ajoittaa hankkeitaan myös laskusuhdanteisiin.

Akuuteimmat tilatarpeet voisi hoitaa tilapäisratkaisuilla, jolloin kunnat säästäisivät pitkän pennin.

Niku Hartikainen Syntynyt Salossa 1975

Diplomi-insinööri, rakentamistalous, Aalto-yliopisto, 2010

Tuotantojohtaja, JM Suomi, 2026–

Head of Operations, Adapteo Finland, 2022–2026

Tuotantojohtaja, Eke-Rakennus, 2019–2022

Työpäällikkö, Lemminkäinen Talo / YIT Talo, 2016–2019

Työpäällikkö, Skanska, 2011–2016

Laatuvastaava ja -päällikkö, Skanska, 2010–2011

Työmaatoimihenkilö, Skanska, 1999–2010

Harrastukset: kuntosali, mökkeily, penkkiurheilu

Kuvaile itseäsi johtajana – millaiset asiat ja arvot ovat sinulle tärkeitä?

Olen suora, avoin ja tartun heti toimeen. Painotan yhteistyötä, priorisointia ja delegointia.

Yksin on turha vääntää, sillä yhdessä ideoimalla ratkaisut löytyvät nopeammin. Moni johtaja tuntee osaavansa tietyt työt parhaiten itse, mutta silloin voivat loppua vuorokaudesta tunnit. Valmis on usein parempi kuin täydellinen.

Mikä veti aikanaan rakennusalalle?

Olen rakennusmestarin poika ja käytännössä syntynyt työmaalle. Kirjoitin ylioppilaaksi keväällä 1994, ja silloin ala oli syvässä lamassa. Lopulta veri veti sen verran, että päädyin Otaniemeen raksalle.

Mitkä ovat olleet työurasi tähtiprojekteja?

Vaikuttavin työmaa on ollut lääkeyhtiö Pfizerin pääkonttori Helsingin Munkkiniemessä, jossa kokeiltiin rohkeasti kaikenlaista. Jos jokin ei miellyttänyt arkkitehdin silmää, tilalle keksittiin muuta. Adapteolla muutimme koko yrityksen ajattelutapaa ja kulttuuria. Suunnittelunohjaus, laskenta, hankinta, kustannushallinta ja ennustaminen nousivat uudelle tasolle, ja samalla parani laatu.