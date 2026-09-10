Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!
Lue lisää
Kategoriat Infra

Arkkitehdin luomus korvaa historiallisen sillan – ”Tuennan rakentaminen purkua varten oli isompi työ kuin itse purkaminen”

Vanha Mähkönsilta vaurioitui liikenneonnettomuudessa yli kymmenen vuotta sitten. Uusi valmistuu pian.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 10. syyskuuta 2026, 6:00
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Arkkitehdin luomus korvaa historiallisen sillan – ”Tuennan rakentaminen purkua varten oli isompi työ kuin itse purkaminen”
Mähkönsillan välituet on verhoiltu graniittilevyillä ja teräskaiteet on verhoiltu puulla. Kuva: Kreate

Toukokuussa 2014 Pohjois-Karjalan Lieksassa sattui pieni liikenneonnettomuus, jolla oli kauaskantoiset seuraukset. Paperinkeräyskonttia kuljettanut kuorma-auto oli liian korkea Lieksanjoen ylittävälle Mähkönsillalle, ja sen kontti osui sillassa olleeseen vaakasuuntaiseen palkkiin.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Arkkitehdin luomus korvaa historiallisen sillan – ”Tuennan rakentaminen purkua varten oli isompi työ kuin itse purkaminen””

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset