Arkkitehdin luomus korvaa historiallisen sillan – ”Tuennan rakentaminen purkua varten oli isompi työ kuin itse purkaminen”
Vanha Mähkönsilta vaurioitui liikenneonnettomuudessa yli kymmenen vuotta sitten. Uusi valmistuu pian.
Toukokuussa 2014 Pohjois-Karjalan Lieksassa sattui pieni liikenneonnettomuus, jolla oli kauaskantoiset seuraukset. Paperinkeräyskonttia kuljettanut kuorma-auto oli liian korkea Lieksanjoen ylittävälle Mähkönsillalle, ja sen kontti osui sillassa olleeseen vaakasuuntaiseen palkkiin.
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