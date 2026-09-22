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Kategoriat Kiertotalous Rakennustuote Ympäristö

SRV osallistuu kansainväliseen rakennusosien uudelleenkäyttöä kehittävään hankkeeseen

Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan kiertotalousratkaisuja kahdeksassa eurooppalaisessa pilotissa.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 22. syyskuuta 2026, 11:15
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Geologian tutkimuskeskuksen entinen rakennus Kuopiossa purettiin keväällä. Kuvassa puretaan sen ontelolaattoja. Circuit-hankkeessa tutkitaan muun muassa ontelolaattojen teknistä ja kaupallista uudelleenkäyttöpotentiaalia. Kuva: SRV

SRV on mukana Euroopan unionin Horisontti Eurooppa -ohjelmasta rahoitettavassa Circuit-hankkeessa, jossa kehitetään ratkaisuja rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön ja rakentamisen kiertotalouteen. Tavoitteena on vähentää jätettä, säästää luonnonvaroja ja pienentää rakentamisen ilmastovaikutuksia. Hanke on osa suomalaista pilottikokonaisuutta, jota koordinoi Espoon kaupunki.

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