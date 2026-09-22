SRV osallistuu kansainväliseen rakennusosien uudelleenkäyttöä kehittävään hankkeeseen
Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan kiertotalousratkaisuja kahdeksassa eurooppalaisessa pilotissa.
SRV on mukana Euroopan unionin Horisontti Eurooppa -ohjelmasta rahoitettavassa Circuit-hankkeessa, jossa kehitetään ratkaisuja rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön ja rakentamisen kiertotalouteen. Tavoitteena on vähentää jätettä, säästää luonnonvaroja ja pienentää rakentamisen ilmastovaikutuksia. Hanke on osa suomalaista pilottikokonaisuutta, jota koordinoi Espoon kaupunki.
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