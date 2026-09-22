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Kategoriat Talous Korjausrakentaminen Projektit Suunnittelu

Jyväskylä nostaa koulukorjauksen kattohintaa miljoonilla – rakenneavaukset paljastivat isoja ongelmia

Yli 120 vuotta vanhan rakennuksen käyttö kouluna päättyi jo 12 vuotta sitten sisäilma- ja homeongelmien takia.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 22. syyskuuta 2026, 10:36
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Vuonna 1902 valmistunut Jyväskylän Lyseo -rakennus on suojeltu rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla. Kuva: HS / Petteri Kivimäki

Jyväskylän kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Jyväskylän Lyseo -rakennuksen peruskorjauksen kattohinnaksi 17,5 miljoonaa euroa. Valtuusto hyväksyi toukokuussa 2022 lyseon peruskorjauksen hankesuunnitelman ja hankkeen kokonaiskustannuksiksi 14,5 miljoonaa euroa.

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