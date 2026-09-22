Jyväskylä nostaa koulukorjauksen kattohintaa miljoonilla – rakenneavaukset paljastivat isoja ongelmia
Yli 120 vuotta vanhan rakennuksen käyttö kouluna päättyi jo 12 vuotta sitten sisäilma- ja homeongelmien takia.
Jyväskylän kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Jyväskylän Lyseo -rakennuksen peruskorjauksen kattohinnaksi 17,5 miljoonaa euroa. Valtuusto hyväksyi toukokuussa 2022 lyseon peruskorjauksen hankesuunnitelman ja hankkeen kokonaiskustannuksiksi 14,5 miljoonaa euroa.
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