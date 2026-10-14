Kehitysjohtaja ottaa koppia tekoälystä ja digitalisaatiosta Eetu Partala aloitti äskettäin Sitowisellä teknisen konsultoinnin kehitysjohtajana. Hän siirtyi Sitowiselle Swecolta.

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Sitowise lisää panoksia teknisessä konsultoinnissa. Samalla aiotaan ottaa entistä enemmän irti digitalisaatiosta ja tekoälystä. Muutosta luotsaa teknisen konsultoinnin kehitysjohtajaksi elokuussa nimitetty Eetu Partala, joka aiemmin työskenteli Swecossa teknologiajohtajana.

Siirryt pitkän Sweco-rupeaman jälkeen kilpailija Sitowiselle. Millainen on toimenkuvasi ja vastuualueesi?

Vastuullani on tekninen konsultointi, joka kattaa infran ja talonrakentamisen. Tuen yhtiön matkaa kohti teknologista edelläkävijyyttä ja rakennan toimintamalleja, jotka auttavat organisaatiota uudistumaan. Keskiössä ovat silti asiakkaat, joille on tuotettava enemmän arvoa ja parempia ratkaisuja.

Mitä konkreettista pitäisi saada aikaiseksi 2–3 vuoden aikajänteellä?

Meidän on hyödynnettävä uusia teknologioita, jotta asiantuntijoille vapautuu enemmän aikaa vaativaan ongelmanratkaisuun, asiakkaiden liiketoiminnan ymmärtämiseen ja korkeampaa lisäarvoa tuottavaan työhön. Samalla autamme asiakkaita löytämään ratkaisuja yli perinteisten toimialarajojen. Tulevaisuuden menestyjät erottaa se, kuinka nopeasti he oppivat hyödyntämään uutta teknologiaa asiakkaidensa hyväksi.

Mihin suunnittelualalla on lähivuosina panostettava?

Tiedon rakenteistaminen, sujuva tiedonvirta ja teknologian tehokas hyödyntäminen muodostavat perustan seuraavalle kehitysloikalle. Kun tieto on rakenteista, laadukasta ja helposti hyödynnettävää, paranee myös tuottavuus ja päätöksenteko. Suunnittelijat ovat avainroolissa, sillä heidän työnsä tuottaa tälle kaikelle perustan.

Kuvaile itseäsi johtajana. Mitkä asiat ja arvot ovat sinulle tärkeitä?

Pidän itseäni ihmislähtöisenä ja osallistavana. Arvostan erilaisia näkökulmia, ja parhaat ratkaisut syntyvät monialaisessa yhteistyössä. Toimin avoimesti ja perustelen päätökset selkeästi. Luottamus, jatkuva oppiminen ja toisten arvostaminen ovat keskeisiä arvoja.

Eetu Partala Syntynyt Lahdessa 1986

Diplomi-insinööri, rakennustekniikka, Tampereen teknillinen yliopisto, 2017

Insinööri (AMK), Tampereen AMK, 2010 Kehitysjohtaja, Sitowise, 2026–

Teknologiajohtaja, asiantuntija ja muita tehtäviä, Sweco, 2016–2026

Projektipäällikkö ja suunnittelija, Ramboll Finland, 2008–2016

Harrastukset: pyöräily erityisesti alamäkeen, rakentaminen, kiinteistönhoito ja musiikki

Taustasi on silta- ja infrarakentamisessa. Mikä veti aikanaan niiden pariin?

Siltasuunnittelussa kiehtoi mahdollisuus tehdä luovaa asiantuntijatyötä vaativien rakenteiden parissa. Pääsin kehittämään ratkaisuja, joihin ei ollut olemassa valmiita vastauksia. Kehittäminen on ollut mukana koko työurani ajan, ja uusien toimintatapojen rakentaminen on edelleen yksi tärkeimmistä motivaation lähteistäni.

Mitkä ovat olleet työurasi tähtiprojekteja?

Suunnitteluprojekteista mieleenpainuvin oli valtatien 4 Kirri–Tikkakoski-hanke. Toteutimme mittavan infrahankkeen tietomallipohjaisesti, ja oli upeaa nähdä, kuinka visiot muuttuivat todeksi. Listalle nousee myös monta maata ja liiketoimintaa kattanut projektien johtamisjärjestelmä, jota olin kehittämässä.