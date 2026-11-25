Moni olisi valmis tinkimään palkastaan nelipäiväisen työviikon vuoksi
Osa ei haluaisi siirtyä nelipäiväiseen työviikkoon edes siinä tapauksessa, että palkkaan ei tulisi muutoksia.
Lähes puolet täyttä työviikkoa tekevistä olisi valmis laskemaan palkkaansa nelipäiväisen työviikon vuoksi, selviää Duunitorin tutkimuksesta. Useimmin palkanalennukseen ovat valmiita nuoret aikuiset ja tietotyötä tekevät.
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