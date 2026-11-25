Säteilyvaara rakennustyömaalla johti työturvallisuusrikostuomioihin
Rakennuksen seinustalla sijaitsi teleoperaattorien tukiasema-antenneja, joiden läheisyydessä työskentelyyn liittyi säteilyvaara.
Helsingin käräjäoikeus tuomitsi 25. marraskuuta rakennustyömaan päätoteuttajan palveluksessa toimineen työnjohtajan 30 päiväsakkoon ja vastaavan työnjohtajan 20 päiväsakkoon sekä telineasennuksia tehneen aliurakoitsijayrityksen toimitusjohtajan 25 päiväsakkoon työturvallisuusrikoksista. Käräjäoikeus katsoi, että työmaalla ei ollut huolehdittu riittävästi teleoperaattorien tukiasemien aiheuttaman säteilyvaaran hallinnasta, työvaiheiden yhteensovittamisesta eikä turvallisuutta koskevasta tiedonkulusta.
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