Exocon kehittää lämpöpumppuja arktisiin olosuhteisiin
Huoltovarmuuden kannalta on hyvin olennaista, kuinka matalassa lämpötilassa lämpöpumput vielä tuottavat lämpöenergiaa.
Cleantech-sektorilla toimivalla startup-yritys Exoconilla on ollut kunnianhimoinen tavoite tuoda markkinoille teollisen mittakaavan modulaarinen lämpöpumppujärjestelmä, joka toimisi luotettavasti myös pohjoisen kovimmissakin olosuhteissa.
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