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Kategoriat Uusiutuva energia Energia Ilmastonmuutos Talotekniikka

Exocon kehittää lämpöpumppuja arktisiin olosuhteisiin

Huoltovarmuuden kannalta on hyvin olennaista, kuinka matalassa lämpötilassa lämpöpumput vielä tuottavat lämpöenergiaa.

Kirjoittaja Heikki Heikkonen
Kirjoitettu 10. marraskuuta 2026, 9:00
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Exocon Kuva: Lämmöllä-lehti / Tomi Mäki

Cleantech-sektorilla toimivalla startup-yritys Exoconilla on ollut kunnianhimoinen tavoite tuoda markkinoille teollisen mittakaavan modulaarinen lämpöpumppujärjestelmä, joka toimisi luotettavasti myös pohjoisen kovimmissakin olosuhteissa.

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