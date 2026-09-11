Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!
Lue lisää
Kategoriat Energiatehokkuus Asunnot Ilmastonmuutos Kiinteistöt Talotekniikka Uusiutuva energia

Sato nostaa energiaomavaraisuuttaan investoimalla uusiutuviin energioihin

Paikallisesti tuotettua energiaa käytetään kiinteistösähkönä muun muassa yleisten tilojen valaistukseen ja ilmanvaihtoon.

Kirjoittaja Heikki Heikkonen
Kirjoitettu 11. syyskuuta 2026, 10:37
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Sato nostaa energiaomavaraisuuttaan investoimalla uusiutuviin energioihin
Uusiutuvaa energiaa voidaan hyödyntää kiinteistöissä niiden omiin tarpeisiin, kuten valaistukseen ja ilmanvaihtoon sekä energiatehokuuden parantamiseen.

Energiatehokkuuden parantaminen on noussut viime vuosien energiamyllerryksessä yhä vahvemmin asuntosijoittajien agendalle. Rakennusten tulevaisuuskestävyyden kannalta merkityksellistä on myös se, missä ja miten taloissa käytettävä energia tuotetaan. Sato on nostanut energiaomavaraisuuttaan investoimalla aurinkovoimaan ja maalämpöön.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Sato nostaa energiaomavaraisuuttaan investoimalla uusiutuviin energioihin”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset