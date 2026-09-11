Sato nostaa energiaomavaraisuuttaan investoimalla uusiutuviin energioihin Paikallisesti tuotettua energiaa käytetään kiinteistösähkönä muun muassa yleisten tilojen valaistukseen ja ilmanvaihtoon.

Energiatehokkuuden parantaminen on noussut viime vuosien energiamyllerryksessä yhä vahvemmin asuntosijoittajien agendalle. Rakennusten tulevaisuuskestävyyden kannalta merkityksellistä on myös se, missä ja miten taloissa käytettävä energia tuotetaan. Sato on nostanut energiaomavaraisuuttaan investoimalla aurinkovoimaan ja maalämpöön.