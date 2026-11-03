Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!
Lue lisää
Kategoriat Infra Kiertotalous

Keravan kiertotalousmittarit syntyivät opinnäytteenä

Kaupungin infran suunnittelupäällikön laatimia tavoitteita ja mittareita kokeillaan kaupungin hankkeissa.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 3. marraskuuta 2026, 6:06
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Keravan kiertotalousmittarit syntyivät opinnäytteenä
Opinnäytteen kohteena ollut Keravan Kivisillan rakennustyömaa. Kuvaus on tehty vuonna 2023. Kuva: Keravan kaupunki / Petri Hermansson ja Miika Tiihonen

Keravan kaupungin infran suunnittelupäällikkö Mariika Lehto on laatinut Keravan kaupungille ehdotuksen infran suunnittelun ja rakentamisen kiertotalouden tavoitteiksi ja mittareiksi. Lehto laati työn yamk-opinnäytetyönään Turun ammattikorkeakoulun kestävän kiertotalouden koulutusohjelmassa.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!

Yritystilaus useammalle käyttäjälle

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Keravan kiertotalousmittarit syntyivät opinnäytteenä”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset