Keravan kiertotalousmittarit syntyivät opinnäytteenä
Kaupungin infran suunnittelupäällikön laatimia tavoitteita ja mittareita kokeillaan kaupungin hankkeissa.
Keravan kaupungin infran suunnittelupäällikkö Mariika Lehto on laatinut Keravan kaupungille ehdotuksen infran suunnittelun ja rakentamisen kiertotalouden tavoitteiksi ja mittareiksi. Lehto laati työn yamk-opinnäytetyönään Turun ammattikorkeakoulun kestävän kiertotalouden koulutusohjelmassa.
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