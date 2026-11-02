Kova esittää: Asuminen seuraavan hallituksen avainteemaksi
Myös asumisoikeusasuntojen uudistuotanto tulisi käynnistää uudelleen.
Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - Kova ry vaatii, että asuminen nostetaan kevään 2027 eduskuntavaalien keskeiseksi teemaksi. Sen mukaan uudisrakentamisen vaisu taso uhkaa työvoiman liikkuvuutta, talouskasvua ja kohtuuhintaisten asuntojen saatavuutta erityisesti kasvavilla kaupunkiseuduilla.
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