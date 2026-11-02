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Kategoriat Rakentaminen Asunnot Talous

Kova esittää: Asuminen seuraavan hallituksen avainteemaksi

Myös asumisoikeusasuntojen uudistuotanto tulisi käynnistää uudelleen.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 2. marraskuuta 2026, 9:17
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Kovan mukaan Suomessa tulisi rakentaa vuosittain vähintään 6 000 kohtuuhintaista vuokra- ja asumisoikeusasuntoa, jotta tulevaisuuden asuntotarpeeseen voidaan vastata.. Kuva: Tommi Ahlberg

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - Kova ry  vaatii, että asuminen nostetaan kevään 2027 eduskuntavaalien keskeiseksi teemaksi. Sen mukaan uudisrakentamisen vaisu taso uhkaa työvoiman liikkuvuutta, talouskasvua ja kohtuuhintaisten asuntojen saatavuutta erityisesti kasvavilla kaupunkiseuduilla.

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