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Kategoriat Energia Infra Rakentaminen Uutiset

Nivalaan nousee iso hybridivoimala – asialla Suomen Aurinkovoima

Hybridivoimalan arvioitu vuosituotanto on noin 77 gigawattituntia, mikä vastaa noin 4 000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosittaista sähkönkulutusta.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 9. marraskuuta 2026, 8:38
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Aurinkopaneelit koristavat pian myös Nivalan maisemia. Ison hybridivoimalan on määrä valmistua 2029. Kuva: Jonne Sippola

Suomen Aurinkovoima oy rakennuttaa Nivalaan 80 MWp:n aurinkovoimalan ja sen yhteyteen 35 megawatin sähkövaraston. Noin 50 miljoonan euron hybridivoimala on yhtiön tähän mennessä suurin toteutusasteelle edennyt energiahanke.

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