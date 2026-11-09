Nivalaan nousee iso hybridivoimala – asialla Suomen Aurinkovoima
Hybridivoimalan arvioitu vuosituotanto on noin 77 gigawattituntia, mikä vastaa noin 4 000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosittaista sähkönkulutusta.
Suomen Aurinkovoima oy rakennuttaa Nivalaan 80 MWp:n aurinkovoimalan ja sen yhteyteen 35 megawatin sähkövaraston. Noin 50 miljoonan euron hybridivoimala on yhtiön tähän mennessä suurin toteutusasteelle edennyt energiahanke.
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