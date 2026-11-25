Betolar suunnittelee droonisuojausratkaisun datakeskusoperaattorille
Datakeskukset laajentavat Betolarin kriittisen infrastruktuurin suojaamisen uusiin kohteisiin.
Suomalainen materiaaliteknologiayhtiö Betolar on solminut eurooppalaisen datakeskusoperaattorin kanssa sopimuksen droonisuojausratkaisun suunnittelusta operaattorin datakeskukseen. Ratkaisu on tarkoitus myöhemmin skaalata myös operaattorin muihin datakeskuskohteisiin.
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