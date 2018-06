RIA selvitti: Valmistuvat rakennusarkkitehdit työllistyvät ja ovat tyytyväisiä saamaansa koulutukseen–palkkatasossa vielä edistämistä

Rakennusarkkitehtikoulutus käynnistettiin lähes 20 vuoden tauon jälkeen uudelleen neljässä ammattikorkeakoulussa vuonna 2014. Tuolloin aloittaneista opiskelijoista on valmistunut RIAn tietojen mukaan nyt keväällä 70. Syksyllä arvioidaan valmistuvan lisää 26 ammattilaista.RIA kysyi valmistuvilta rakennusarkkitehdeiltä heidän työllistymisnäkymistään, palkkatasosta sekä tyytyväisyydestä opintoihin. 44 keväällä valmistunutta vastasi kyselyyn.

Kaikilla valmistuneilla on jo työsopimuksella sovittu työpaikka valmiina. 15 prosentilla työsuhde on määräaikainen, 85 prosentilla vakituinen. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta valmistuvat ovat työllistyneet yksityiselle sektorille. Kolme neljästä valmistuneesta rakennusarkkitehdistä on työllistynyt arkkitehtitoimistoon. Loput työskentelevät esimerkiksi insinööritoimistoissa, rakennusyrityksissä ja rakennuttajien palveluksessa.

Valmistuvien rakennusarkkitehtien työtehtävät liittyvät pääosin suunnittelutehtäviin. Lähes kaikki työskentelevät joko avustavina suunnittelijoina ja muissa arkkitehtitoimistojen suunnittelutehtävissä. Työpaikat vastaavat vastanneiden rakennusarkkitehtien mielestä hyvin koulutusta, sillä 65 prosentin mielestä työpaikka vastaa erittäin hyvin rakennusarkkitehdin koulutusta ja 21 prosentin mielestä hyvin.

”Uudet rakennusarkkitehdit ovat löytäneet erittäin hyvin paikkansa työmarkkinoilla. Kaikilla vastanneilla on koulutusta vastaava työpaikka valmiina. Rakennusarkkitehtikoulutuksen uudelleen käynnistäminen vuonna 2014 oli järkevä päätös. RIA teki hartiavoimin töitä sen eteen ja onneksi, sillä uusille ammattilaisille on selkeästi kysyntää työmarkkinoilla”, toteaa RIAn edunvalvontapäällikkö Antti Aarnio tiedotteessa.

Rakennusarkkitehtikoulutus on sisällöltään monipuolista ja tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden laajaan rakennusalan osaamiseen. Valmistuvat rakennusarkkitehdit antoivat saamalleen rakennusarkkitehtikoulutukselle keskiarvoarvosanaksi kahdeksan. 82 prosentin mielestä heidän saamansa koulutus vastasi erittäin hyvin tai hyvin odotuksia.

”Ammattikorkeakoulut ovat onnistuneet luomaan hyvän opintokokonaisuuden rakennusarkkitehtiopiskelijoille. Laadukas opetus tuottaa monipuolisia osaajia”, RIAn opiskelijatyöstä vastaava projekti-insinööri Katrina Kukkonen kertoo.

Valmistuvien rakennusarkkitehtien palkkatasossa on vielä edistämistä. Kyselyyn vastanneiden keskiarvopalkka on hieman yli 2 700 euroa kuukaudessa. Oma aktiivisuus näyttää olevan valttia työpaikan löytämisessä, sillä valtaosa vastanneista oli saanut työpaikkansa joko harjoittelun tai avoimen työhakemuksen avulla.