Asbestia sisältävän katemateriaalin purkutöissä laiminlyöntejä

Yrityksiltä on jäänyt tekemättä asbestityön ennakkoilmoituksia. Lisäksi sellainen yritys, jolla ei ole lupaa tehdä asbestityötä, on tehnyt asbestia sisältävän katemateriaalin purkutöitä.

Asbestilainsäädäntö muuttui vuoden 2016 alusta siten, että myös asbestipitoisten levyjen purkua ulkona tekevällä yrityksellä on oltava lupa tehdä asbestitöitä ja purkutyössä on huomioitava myös muut asbestilainsäädäntöön kuuluvat asiat, kuten asbestityön ennakkoilmoitus.

”Rakennuttajan on huolehdittava, että kohteesta on tehty asbestikartoitus, ja pääurakoitsijan on huolehdittava, että asbestia sisältävät materiaalit puretaan asbestityönä luvan omaavan yrityksen toimesta. Työmaalla on myös huolehdittava, että asbestijäte säilytetään työmaalla oikein ja se on vietävä oikeaan paikkaan. Lisäksi kattosaneeraustyömailla on huomioitava putoamissuojaus, mikä ensisijaisesti tulee järjestää rakenteellisesti, ja kulun katolle on oltava turvallinen, nojatikkaita ei saa käyttää kulkutienä”, AVIn ylitarkastaja Mikko Koivisto sanoo tiedotteessa.