Käytännön tuntumaa koulutyön rinnalle

Retkien johtoajatuksena on, että oppilaat saavat messuilla kiertäessään tuntumaa alan yrityksiin sekä niiden tuotteisiin ja innovaatioihin. Pidemmällä opinnoissaan oleville messut tarjoavat myös mahdollisuuden kuulostella tulevia harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja.

Huittisten AMK:n talotekniikan opiskelija Mauri Parkkali oli pysähtynyt kavereidensa kanssa Uponorin osastolle. Opettajan antamana evästyksenä oli tutustua messuosastoilla lvi-alan laitteisiin ja tarjolla olevaan tekniikkaan.

”Eka kertaa olen tällaisilla messuilla ja onhan tämä ihan mukavaa vaihtelua arkiseen koulutyöhön. Täällä näkee uutta tekniikkaa ja tämän alan juttuja myös käytännössä”, tänä syksynä opintonsa aloittanut Parkkali pohdiskeli.

Lohjalaisen Luksian opiskelijat Jenni Multamäki ja Katriina Kokko olivat napanneet käteensä myös ilmaiset ämpärit. Sinne oli kertynyt karkkien ja sipsien lisäksi muutamia esitteitä.

”Vielä pitäisi löytää osasto, jossa esiteltäisiin elementtejä ja perustusten tekoa”, totesi talonrakennusta ensimmäistä vuottaan opiskeleva Multamäki.

”Ihan mukavaa täällä on kierrellä ja katsella”, säesti maanrakennusalalle suuntautunut Kokko.

Opiskelijat tervetulleita

Opiskelijajoukkojen saapuminen tietää messuosastoilla usein karkki-, kynä- ja rihkamakulhojen tyhjentymistä. Uponorin tuotepäällikkö Marko Haljoen mukaan mitalilla on kuitenkin myös kiiltävämpi puoli.

”Nuoret ovat tulevaisuuden tekijöitä, joten kyllä heidät on huomioitava. On hyvä idea, että avajaispäivä on varattu alan opiskelijoille. Tällä tavoin me tutustumme seuraavaan osaajapolveen. Nuoret puolestaan saavat lisätietoa meistä ja tuotteistamme”, hän painotti.

Uponor tekee alan oppilaitosten kanssa varsin tiivistä yhteistyötä ja sillä on myös oma akatemia, joka tarjoaa maksuttomia täsmäkursseja lvi-alan ammattilaisille.

”Muistan jo omilta opiskeluajoilta, kuinka täällä rakennusmessuilla kierreltiin eri osastoilla. Ne olivat mukavia päiviä opintojen lomassa”, Haljoki muisteli.