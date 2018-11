Kauppakeskus Redin johtaja sai potkut – ”Sekä yrittäjiltä että asiakkailta on tullut palautetta”

Uuden kauppakeskusjohtajan rekrytointi on käynnistynyt.

Omistaja SRV sanoo tekevänsä keskukseen parannuksia yrittäjien ja asiakkaiden kannalta.

Kauppakeskus Redin johtaja on saanut potkut. Rediä pyörittävä rakennusyhtiö SRV ilmoitti maanantaina-iltapäivällä, että Pia Svensk on erotettu tehtävästään ja siirtyy muihin tehtäviin konsernin sisällä.

”Opastuksessa on ollut ongelmia ja markkinoinnissa puutteita. Tarvitsemme nyt uudenlaista johtajuutta”, sanoo SRV:n kansainvälisestä liiketoiminnasta ja kauppakeskusoperoinnista vastaava johtaja Veli-Matti Kullas.

Uudenlainen johtajuus tulee Kullaksen mukaan tarkoittamaan erityisesti uudenlaista puheyhteyttä Kauppakeskus Redin yrittäjien kanssa.

”Sekä yrittäjiltä että asiakkailta on tullut palautetta, että emme ole kuulleet tarpeeksi yrittäjiä ja vuokralaisia. Nyt tulemme tekemään töitä tämän eteen ja tulemme jatkuvasti tekemään työtä yrittäjien kanssa.”

”Kauppakeskuksella on tietynlainen elinkaari”

Helsingin Kalasatamaan syyskuussa avattu kauppakeskus Redi on ollut vaikeuksissa alkutaipaleellaan. Kävijöitä on ollut odotettua vähemmän ja useat yrittäjät ovat kertoneet vakavista kannattuvuusongelmista.

Kullaksen mukaan uudelta johtajalta kaivataan nyt etenkin uusia panostuksia markkinointiin ja tapahtumiin.

Redin alkutaival ei Kullaksen mukaan ole ollut poikkeuksellisen takkuinen.

”Kauppakeskuksella on aina tietynlainen elinkaari. Kyllähän meillä on kuitenkin ollut paljon asiakkaita, mutta aina osa yrittäjistä on sellaisia, joilla ei mene niin hyvin kuin toisilla. Näitä yrittäjiä meidän pitää pystyä auttamaan ja tukemaan. ”

Myös keskuksen sekavuutta on moitittu. Sen mutkitteleviin käytäviin on haettu inspiraatiota keskiaikaisista italialaiskaupungeista, mutta nykyajan suomalaisia ne ovat lähinnä eksyttäneet.

Lisäksi kilpailutilanne on tiukka. Kun HS haastatteli kauppakeskusalan asiantuntijoita, huolet liittyivät Redin sijaintiin ja tarjontaan. Redin lähistöllä asuu vielä pitkään varsin vähän ihmisiä, minkä takia asiakkaita pitäisi houkutella kauempaa. Se taas vaatisi aivan erityisiä liikkeitä ja palveluita.

”Alku lähti hyvin käyntiin”

Kullaksen mukaan kauppakeskuksen opasteita ollaan jo parantamassa. Kullas lupaa myös lisäpanostuksia markkinointiin ja tapahtumiin.

”Alku lähti hyvin käyntiin, mutta sen jälkeen tuli markkinoinnin puolella pieni notkahdus.”

”Pia Svensk on tehnyt tässä hienon työn. Hän on saanut kauppakeskus Redin pystyyn ja auki sovitussa aikataulussa. Nyt tarvitsemme uudenlaista johtajuutta.”

Kauppakeskukselle ei ole vielä valittu uutta johtajaa, vaan rekrytointi on vasta käynnissä.

Ennen uuden kauppakeskusjohtajan palkkaamista kauppakeskus Redia johtaa SRV:n Patrik Sjöberg.