Lujabetoni toimittaa 130000 metriä paaluja tiehankkeeseen Hämeenkyrössä

Paalutustyöt ovat jo alkaneet syyskuussa 2020 ja jatkuvat pitkälle talveen 2021.

”Hämeenkyrön projekti on pikastartti Loimaan uuden paalutuotantolinjan käyttöönotossa, sillä tehdas pääsee heti tositoimiin merkittävän ja mittavan hankkeen paalutoimituksissa. Tämä projekti oli ratkaisevassa roolissa paalutuotannon aloittamisessa Loimaan tehtaalla”, Lujabetonin Loimaan tehdaspäällikkö Tuomas Vähä-Jaakkola kertoo tiedotteessa.

Lujabetonilla on ollut Loimaalla elementti- ja infratuotetehdas, jonka yhteyteen on tehty laajennus paalutuotantoa varten. Tuotanto käynnistyi uudella paalutuotantolinjalla heinäkuussa, ja laajennus valmistui lopulliseen kuntoonsa syyskuussa. Uuden tuotantolinjan kapasiteetti on yli 200000 metriä teräsbetonipaaluja vuodessa.

Lujabetonilla on strateginen tavoite tulla vahvasti Länsi-Suomen alueelle paalutoimittajana. Loimaan tehdas on Lujabetonin kolmas paalutehdas.

”Lujabetoni pystyy vastaamaan tämän projektin räväkkään aikatauluun valmistamalla paalut kahdella tehtaalla. Paaluja toimitetaan sekä Loimaan että Pernajan paalutehtailta. Olemme myös valmistaneet tilaajalle projektiin reilun varaston paaluja ennen paalutuksen aloitusta”, Lujabetonin Pernajan tehdaspäällikkö Jorma Ilkka sanoo.

”Parilla koneella kun iskemme teräsbetonipaaluja, niin paaluja tarvitaan vähintäänkin 1200 metriä päivässä. Paalutus on alkanut syyskuussa, joten etukäteen on pakko valmistaa, kun talvea vasten lähdemme taistelemaan”, Destian taitorakennevastaava Ville Lehtonen sanoo.