Kaavoitus- ja rakentamislaki ohjaamaan rakentamista – Rakennuslehti kertoo mitkä asiat muuttuvat

Maankäyttö- ja rakennuslaki uudistuu kaavoitus- ja rakentamislaiksi. Hallituksen ehdotus lähtee lausunnolle maalis-huhtikuussa ja eduskunnnan käsittelyyn se menee keväällä 2022. Uudistus käynnistettiin jo edellisen hallituksen aikana vuonna 2017. Parlamentaarinen seurantaryhmä perustettiin varmistamaan, että uusi hallitus ei pistä valmistelua heti uusiksi. Tässä on onnistuttu vain osittain.

Edellisestä lakiuudistuksesta on aikaa jo yli 20 vuotta. Sen jälkeen toimintaympäristö on muuttunut paljon. Lakiin halutaan erityisesti ilmastonmuutoksesta, kaupungistumisesta ja digitalisaatiosta aiheutuneet muutostarpeet.

Hallituksen tavoitteena on hiilineutraali Suomi vuoteen 2035 mennessä ja siinä rakentamisella ja rakennetulla ympäristöllä on iso rooli suurena luonnonmateriaalien käyttäjänä ja energian kuluttajana.

Kaavoitusta haluttiin yksinkertaistaa ja sujuvoittaa ja rakentamisen vastuita haluttiin selkeyttää. Luonnon monimuotoisuus ja ilmastonmuutokseen sopeutuminenkin nousivat tavoitteissa esiin. Myös puukerrostalorakentamisen edistäminen on haluttu lakiin ilmastonmuutoksen torjunnan alle verhottuna.

Yksinkertaisuutta haettiin, lisäporras saatiin

Voimakas kaupungistuminen edellyttää alueidenkäytön suunnittelun ripeyttämistä, koska asunto- ja täydennysrakentamistarpeet ja jopa purkutarpeet ovat isot kasvukeskuksissa. Tällä hetkellä menee jopa seitsemän vuotta asemakaavan valmistumisesta rakennuksen valmistumiseen.

Maapolitiikasta ja kaavoituksesta on luonnollisesti käyty kovimmat poliittiset väännöt, koska kaavoitus on kuntapolitiikan ydintä.

Edellisen hallituksen oikeusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen ajoi kaavoitustasojen vähentämistä neljästä kolmeen. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden lisäksi olisi selvitty kaupunkiseutukaavalla ja kuntakaavalla.

Kun hallitus vaihtui, sekä tämä että muutama muukin Häkkäsen ajama asia vaihtui uuden hallituspohjan mukaisiksi. Purkan lisärakentamisen helpottamisen Häkkänen sentää sai aikaan.

Vuonna 2020 lakiesityksen kakkosversiossa kaavatasojen määriä lisättiin viiteen. Maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava säilyvät ja maakuntakaavan ja yleiskaavan väliin tulee kaupunkiseutusuunnitelma. Taustalla oli ainakin se, että suurten kaupunkien kaavoittajat olivat esittäneet kritiikkiä kaavajärjestelmän uudistamiseen.

Rakennuttajaliitto ajoi kaavoitukseen isoa muutosta ehdottamalla, että maanomistaja olisi voinut ohittaa ehkä hankalaksikin kokemansa kaavoittajan teettämällä oman kaavaehdotuksensa, joka olisi viety kaavoittajan ohi lautakunnan käsittelyyn. Se olisi pitänyt käsitellä ilman viivettä.

Antti Häkkänen antoi tukensa yksityisen aloiteoikeuden kirjaamisesta lakiin. Uusi hallitus oli toista mieltä eikä ollut valmis näin radikaaliin kaavoitusrattaiden voiteluun.

Siksi Raklin seuraava ehdotus lähti kumppanuuskaavoituksesta, jossa kunta ohjaisi maanomistajan kaavaehdotuksen laadintaa ja voisi asettaa sille tavoitteita ja reunaehtoja. Jos ne eivät täyttyisi, voisi kunta palauttaa kaavaehdotuksen valmisteluun tai keskeyttää valmistelun.

Ajatuksena nyt ei ollut enää kunnan oman kaavoittajan ohittaminen vaan lisäresurssien tuominen kaavoitukseen, jolloin kaavoitus nopeutuisi. Kysymyksessä oli kumppanuuskaavoituksen virallistaminen viemällä se lakiin.

Lakiehdotukseen kumppanuuskaavoitusta ei kuitenkaan saatu, joten siihen palataan varmaankin lausuntokierroksella.

Vielä huonommin on käynyt Häkkäsen ajamalle ja maatalousministeriön tukemalle lunastuslain muutosesitykselle, joka olisi estänyt kuntaa lunastamasta maata yhdyskuntarakentamisen tarpeisiin raakamaan hinnalla. Häkkänen yritti saada sen pikavauhtia läpi, mutta ei onnistunut, eikä se tule uuteen lakiinkaan, vaikka Häkkäsen veli saatiin pysyväksi asiantuntijaksi mrl:n uudistukseen.

Varsinkin Oulu on saanut kiitosta pitkäjänteisestä maapolitiikasta, jonka ydin on ollut maan hankinta kaupungin omistukseen, jolloin kaavoituksen tuoma ansioton arvonnousu on jäänyt kuntalaisille eikä maanomistajalle. Toteutuessaan Häkkäsen esitys olisi nostanut maan hintaa ja sitä kautta asuntojen hintoja ja vaikeuttanut kuntien maanhankintaa.

Häkkänen olisi tehnyt joissakin tapauksissa kaavavalitukset maksullisiksi, mutta sekään ei näytä toteutuvan.

Keskustelua on yhä käyty maakuntakaavan ja kaupunkiseutusuunnitelman välisestä suhteesta ja maakuntakaavan strategisuudesta. Jokaisella kaavatasolla pitäisi olla oma selkeä tehtävänsä, ja ne eivät saisi ainakaan isossa määrin olla päällekkäisiä

Rakennuslupa kaksivaiheiseksi ja digitaaliseksi

Digitalisaatio on tullut mukaan kaikkeen rakentamiseen. Hallitusohjelmassa tavoitteeksi asetettiin, että luodaan rakennetun ympäristön valtakunnallinen digitaalinen rekisteri ja tietoalusta, joihin maankäyttöä ja rakentamista koskevat päätökset ja prosessit tukeutuvat.

Rakentamislupaprosessin tavoitteena on sujuvoittaminen ja lupajärjestelmän yksinkertaistaminen, lupakynnyksen nosto ja mahdollisuus ratkaista sijoittamislupa erikseen.

Rakentamislupaan kuuluu sijoittamislupa, jossa tarkastellaan alueidenkäyttöä ja kaupunkikuvallisia arvoja, ja toteuttamislupa, jossa tarkastellaan olennaisia teknisiä vaatimuksia.

Kunta tekee tulevasta rakennuksesta sijoittumisharkinnan kuten ennenkin. Valitusmahdollisuudetkin säilyvät tässä vaiheessa nykyisinä.

Erillisesti ratkaistu sijoittamislupa helpottaa niitä tilanteita, joissa rakennushankkeeseen ryhtyvä haluaa selvittää, voiko aiottu rakentaminen sijoittua kyseiseen paikkaan esimerkiksi siksi, että rakennushankkeen toteuttamiseen liittyy niin sanottu ”yhden luukun laki”. Tällöin rakennushankkeeseen ryhtyvän ei tarvitse tehdä suunnittelumallia valmiiksi ennen sijoittamisluvan ratkaisemista, mikä säästää suunnittelukustannuksia, jos päätös on kielteinen.

Hankkeeseen ryhtyvä voi itse päättää, hakeeko luvan kaksivaiheisesti vai kerralla. Jos kunnalla ei itsellään ole riittävää teknistä asiantuntemusta luvan myöntämiseen, se voi ostaa palvelun toiselta kunnalta.

Uuden maankäyttö- ja rakennuslain myötä kaavoitus ja rakennusluvat muuttuvat digitaalisiksi. Tavoitteena on maankäyttöä ja rakentamista koskevan valtakunnallisen digitaalisen rekisterin luominen. Tulevaisuudessa tekoäly voisi ilmoittaa lupahakemuksen puutteista.

Rakennuslupaa haetaan jatkossa tietomallilla tai muutoin koneluettavassa muodossa. Suunnittelun ja rakentamisen aikana rakennuksesta tehdään digitaalinen kaksonen todisteeksi siitä mitä työmaalla on tehty. Rakennuksille tulee konekielisesti luettavissa oleva käyttö- ja huolto-ohje. Rakennuksen omistajalla on velvollisuus päivittää käyttö- ja huolto-ohjeeseen ne korjaukset, jotka eivät vaadi lupaa. Kunnalle kertyy siten rakennuksista digitaalinen rekisteri.

Digitalisaatiota pidetään rakennusalalla kannatettavana hankkeena. Kritiikkiä on esitetty lähinnä sitä kohtaan, että pidättäydytään viranomaistoiminnan kannalta olennaisen tiedon keruussa.

Huolena on myös se, että digitaaliselle huoltotiedolle ei ainakaan vielä ole oikeaa tarvetta, vaan rakennuksia hoidetaan vielä pitkään huoltokirjan tiedoilla, jotka tarkastetaan olemassa olevista kiinteistöistä. Syynä on se, että huollossa olevan kiinteistökannan massa on valtava verrattuna valmistuviin, joista saisi mallinnustiedon. Siinä vaiheessa, kun tuota massaa alkaa olla riittävästi, on osa tiedoista ehtinyt jo vanhentua. Esimerkiksi kiinteistöautomaatio vanhenee jo kymmenessä vuodessa. Tietomallien pitäisi olla luettavissa vielä 30-50 vuoden päästäkin.

Vastuuaika pitenee viiteen vuoteen

Rakennusalan kanssa suurinta sovittelua on vaatinut hallitusohjelman kirjaus, että kokonaisvastuu rakentamisen virheistä on pääurakoitsijalla. Tämä vastaa rakennusvirheistä ja niiden korjaamisesta.

Kosteus- ja homeongelmat nostivat esiin sen, että Suomessa vastuuajat ovat lyhyet ja vastuusuhteet ovat epäselvät. Ympäristöministeriön edellinen kansliapäällikkö Hannele Pokka vaati, että rakennusala vapaaehtoisesti korjaisi vastuita rajoittavat rakennusurakoinnin ja konsulttitoiminnan yleiset sopimusehtonsa. Kun tähän ei ollut valmiutta, vastuita lähdettiin tiukentamaan lain kautta.

Hallitus on lähtenyt siitä, että laki on raami toteutus- ja sopimusmalleille, kun taas rakennusalalla oli toivottu, että nykyiset sopimusmallit olisivat raami laille. Lainvalmistelijat ovat hakeneet kompromissia, mutta se on kuitenkin jo selvää, että alan nykyiset vastuuta rajoittavat yleiset sopimusehdot joudutaan uusimaan lakia vastaaviksi.

Hankkeeseen ryhtyvän vastuu on Suomessa eurooppalaisittain poikkeava. Muualla vastuut hoidetaan vakuutusten kautta. Myös pääsuunnittelijan vastuut ja tehtävät olleet hyvin epäselvät. Esimerkiksi Saksassa pääsuunnittelijalla on valtava vastuu ja toisaalta myös valta Suomeen verrattuna

Hallitusohjelmassa vuonna 2019 lähdettiin siitä, että rakennushankkeessa toteutusvastuuta on siirrettävä amatööreiltä ammattilaisille eli hankkeeseen ryhtyvältä pääurakoitsijalle. Perusteluna oli se, että 85 prosenttia hankkeeseen ryhtyvistä on yksityishenkilöitä, omakotihankkeissa tavallisia perheitä, eikä rakentamisen ammattilaisia. Nykyisin yleistynyt urakoiden ketjuttaminen siirtää vastuuta solmukohdista helposti hankkeeseen ryhtyvälle.

Ehdotus lähtee siitä, että hankkeeseen ryhtyvän rooli on edelleenkin hankkia riittävä asiantuntemus ja huolehtia että hankkeen toteuttamisaikataulu on realistinen. Muuten hankkeeseen ryhtyvän vastuita on kuitenkin pienenetty ja siirretty rakentamisen ammattilaisille.

Rakennushankkeella on oltava päävastuullinen toteuttaja, joka huolehtii rakentamislupaa edellyttävän kohteen toteuttamisesta suunnitelmien, säännösten, rakentamisluvan, hyvän rakennustavan ja sopimuksen mukaisesti. Päävastuullinen toteuttaja vastaa koko ketjun virheistä, myös urakkaketjujen osalta. Päävastuullinen toteuttaja ei kuitenkaan vastaa sivu-urakoitsijan tekemisistä, vaan sivu-urakoitsijan on vastattava omasta suorituksestaan rakennushankkeeseen ryhtyvälle.

Viiden vuoden vastuuaika tulee myös pääsuunnittelijalle, rakennussuunnittelijalle ja erityissuunnittelijalle.

Takuuaika on YSE:n käsite ja esimerkiksi eri rakennusosille on voitu sopia eri takuuajat. Siksi sekaannuksen välttämiseksi laissa puhutaan viiden vuoden vastuuajasta, joka koskee päävastuullista toteuttajaa, päääsuunnittelijaa ja erityissuunnittelijoita.

Rakennusalan järjestöt halusivat lakiin mahdollisuuden, että ammattirakennuttajat voivat poiketa laista ja tehdä omat sopimusmallinsa, joissa vastuista sovitaan toisin, kuten nykyisinkin. Tätä mahdollisuutta lakiehdotukseen ei tule.

Rakennuttajaliitto on moittinut ehdotusta siitä, että puuttuu sopimusvapauteen. Jos rakentamiseen ryhtyvä haluaa löytää virheisiin vain yhden syyllisen, olisi käytettävä kvr-muotoa. Viiden vuoden vastuuaika sopii Raklin mukaan kohdistettavaksi vain olennaisiin asioihin. Ei siis makseta turhista riskivarauksista.

Mikko Kortelainen kertoi viime viikon Rakennuslehdessä mitkä kaikki asiat vastuukysymyksissä muuttuivat ja mistä asioida käydään vielä kädenvääntöä.

Ilmastonmuutosta torjutaan jatkossa lain voimin

Ilmastonmuutoksen torjuntaan ja sopeutumiseenkin halutaan lisää työkaluja panostamalla energiansäästön rinnalla vähähiilisiin rakennusmateriaaleihin ja materiaalien kierrätykseen.

Ilmastonmuutoksen torjunta tehdään uuden lain kautta pyrkimällä mahdollisimman pitkiin rakennusten käyttöikiin sekä kannustamalla vähähiilisten materiaalien ja kierrätysmateriaalien käyttöön. Vähähiilisyyttä ohjataan asettamalla rakennustyyppikohtaisia raja-arvoja.

Osana rakennuksen elinkaariominaisuuksia lakiin tulee tavoitteellinen tekninen käyttöikä rakennukselle. Se määritellään jo suunnittelun yhteydessä, ja lähtökohtana on rakennuksen sijainti ja luonne. Lakiin ei tule kuitenkaan vuosilukuja. Esimerkiksi Helsingin Esplanadilla tavoiteikä voi olla yli sata vuotta ja jossain syrjäseudulla 40 vuotta. Rakennusosien käyttöikä voi olla rakennuksen käyttöikää lyhyempi.

Teknisen käyttöiän lisäksi lakiin tulee vähähiilisyysvaatimuksia. Näitä vaatimuksia on syytä tarkastella rinnakkain. Elinkaaritarkastelussa pitkäikäisempi rakennusmateriaali tai muuntojoustavampi rakenneratkaisu voi olla kestävämpi ratkaisu kuin alun perin vähähiilisempi.

Rakennuksen elinkaari alkaa rakennustuotteiden hankinnasta, kuljetuksesta ja valmistuksesta. Rakentamisen jälkeen tulee pitkä käyttövaihe, jolloin energiankulutus ja energiamuoto ovat tärkeitä päästöjen vähentämisen kannalta. Rakennustuotteita joudutaan myös vaihtamaan ja korjaamaan käytön aikana. Rakennuksen elinkaari päättyy purkuun ja rakennustuotteiden loppusijoitukseen. Kun rakennustuotteita kierrätetään, alkaa uuden rakennuksen elinaari.

”Kierrätystuotteille ei lasketa mukaan edellisen elinkaaren rasitteita. Tämä kannustaa käyttämään kierrätysmateriaaleja”, ympäristöministeriön erityisasiantuntija Ari Ilomäki sanoo.

Valtioneuvostolta tulee asetus uuden rakennuksen hiilijalanjäljen raja-arvoista.

”Se on tärkein asetus, kun puhutaan ohjausvaikutuksesta ja siitä, mihin ollaan menossa”, erikoisasiantuntija Ari Ilomäki ympäristöministeriöstä sanoo.

Energiatehokkuuden rinnalle tulee siis materiaalitehokkuus. Vähähiilisyyden raja-arvot tulevat todennäköisesti ajan myötä kiristymään samalla tavalla kuin tapahtui energiamääräyksille.

Materiaaliselosteissa kerrotaan myös rakennuksen huollettavuudesta ja purettavuudesta ja materiaalien uudelleenkäytettävyydestä. Vahva pyrkimys on kiertotalouden edistämiseen.

Valmisteluvaiheessa on asetus materiaaliselosteesta, jossa kerrotaan mitä materiaaleja rakennuksessa on käytetty.

Ilomäki sanoo, että asetus materiaaliselosteesta ei ehdi kuitenkaan valmistua samaan aikaan keväällä lausunnolle lähtevän maankäyttö- ja rakennuslain kanssa. Sen sijaan asetus rakennuksen ilmastoselvityksestä annetaan lausunnolle yhdessä lain kanssa.

Rakennuksen hiilijalanjäljen arviointi perustuu kansallisen päästötietokannan ja ympäristöselosteiden tietoihin. Ympäristöselosteet perustuvat eurooppalaiseen yhteiseen EN-standardiin. Niitä on tehty maailmalla jo noin 10 000, joista yli puolet Ranskassa, Saksassa ja USA:ssa. Suomessa niitä on vajaat sata.

Hiilijalanjälki kattaa kielteiset ilmastovaikutukset. Hiilikädenjälki tarkoittaa rakennuksen elinkaaren aikana syntyviä myönteisiä ilmastovaikutuksia, jotka realisoituvat hiilijalanjäljen arviointirajauksen ulkopuolella. Ne ovat pääasiassa kiertotalouden aikaansaamia tai esimerkiksi sitä, että rakennus tuottaa itse energiaverkkoon ylimääräistä energiaa ympäristöystävällisellä tavalla.

Aluksi näytti siltä, että vähähiilisyys on vain uusi keino edistää puukerrostalorakentamista. Viime kesänä, kun tätä koskeva ehdotus oli lausunnolla, monet asiantuntijat huomauttivat, että puu sai tuplapisteitä ensin hiilijalanjäljen pienentäjänä ja sitten hiilikädenjäljessä. Uusissa ohjeissa tähän on Ilomäen mukaan puututtu.

”Jotta puun hiilivarasto näkyisi hiilikädenjäljessä, puurakennuksilta edellytetään vähintään sadan vuoden käyttöikää, jotta puutalo sitoisi riittävän pitkän aikaa hiiltä varastovaikutuksen aikaansaamiseksi. Lisäksi edellytyksenä on, että puu on otettu kestävästi hoidetusta metsästä eli kaadetun puun tilalle kasvaa metsässä uusi puu rakennuksen elinkaaren aikana”, Ilomäki kertoo.

Hiilikädenjälkeä ei saa vähentää hiilijalanjäljestä. Materiaalien osalta hiilikädenjälki voidaan huomioida rakennuksen elinkaaren jälkeen. Esimerkiksi betonituotteista ei lasketa kierrätysvaiheessa enää valmistuksen tuomia hiilipäästöjä, mutta betonin karbonatisoitumisen hyödyt voidaan ottaa huomioon.

Käynnissä on vielä paljon selvityksiä, jotka liittyvät vähähiilisyyteen ja sen säädösohjaukseen, kuten raja-arvojen tasoihin eri rakennustyypeille.