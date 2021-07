Sijoitusyhtiö osti ensimmäiset kiinteistönsä Suomesta – kauppahinta yli 20 miljoonaa

Nyfosa Finland on ostanut viisi kiinteistöä Oulusta ja Tampereelta yhteensä 20,6 miljoonalla eurolla. Kiinteistöjen kokonaispinta-ala on noin 21 000 neliömetriä ja vuotuinen vuokra-arvo 2,3 miljoonaa euroa.

Kaupan kohteena olleet kiinteistöt koostuvat pääosin kevytteollisuden, ammattilaitteiston ja -tavaran kauppaan sekä erikoiskäyttöön tarkoitetuista tiloista, joissa vuokralaisina on useita vakiintuneita toimijoita. Keskimääräinen jäljellä oleva vuokra-aika on 6,3 vuotta, ja vuokrausaste on 95 prosenttia.

Nyfosa Finland perustettiin 15. huhtikuuta ja kyseessä ovat sen ensimmäiset kiinteistökaupat Suomessa. Sitä hallinnoi Brunswick Real Estate, jonka omistusosuus kaupoista on kymmenen prosenttia. Nyfosa on ruotsalainen kiinteistösijoitusyhtiö.

”Olemme iloisia aloittaessamme Nyfosa Finlandin matkan näillä kahdella kaupalla, joiden tuottamat vahvat kassavirrat ja kestävät vuokratasot edistävät kasvavien aluekeskusten kehitystä. Nyfosa Finlandin perustaminen on otettu markkinoilla hyvin vastaan, ja olemme etenemässä vahvasti potentiaalisissa kiinteistökaupoissa”, osakas ja Brunswick Real Estaten Suomen maajohtaja Hanna Rauhala sanoo tiedotteessa.