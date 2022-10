Kouluja käymätön metsuri perusti 40 vuotta sitten pintaurakointiyrityksen, joka nousi Suomen suurimpien joukkoon

Kaukomaalaus on Suomen suurimpia maalaus- ja tasoitealan yrityksiä, jolla on noin 240 työntekijää. Se on ollut rakentamassa muun muassa Tampereen Ratinan kauppakeskusta ja mukana Taysin laajennuksessa. Nyt yritys myydään ruotsalaiselle Layer Groupille.