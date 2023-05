Kauppakamari: Helsingin keskustan suunnitteluun kokonaisnäkemystä ja yritysten ääntä

Helsingin seudun kauppakamari, elinkeinoelämän järjestät sekä joukko keskusta-alueen yrityksiä vetoaa Helsingin kaupunkiin, jotta se ottaisi yritykset aidosti mukaan ydinkeskustan kehittämishankkeisiin. Erillisten projektien sijaan ne vaativat kaupungilta kokonaissuunnitelmaa ydinkeskustan elinvoiman lisäämiseksi ja yritysvaikutusten selkeämpää arviointia.

Helsingin kaupungin pormestari Juhana Vartiaiselle on jätetty asiaa koskeva vetoomus. Allekirjoittajien mukaan ydinkeskustan elinvoiman valmistelussa on ohitettu yritysten esittämiä näkemyksiä, joita on tuotu esiin elinkeinoelämän ja kaupungin yhteistyöfoorumeilla.