SSAB ja Parmaco yhteistyöhön – projektina fossiilivapaan teräksen konseptitalo

Parmaco aikoo käyttää fossiilivapaata terästä kennomaisessa Fixcel-runkotuotteessaan.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 21. lokakuuta 2024, 10:27
Talo on määrä saada  valmiiksi vuonna 2025 ja Parmaco aikoo käyttää sen rakenteessa SSAB:n ja LKAB:n ja Vattenfallin hybrit-teknologian avulla kehitetyn fossiilivapaan teräksen pilottitoimituksia. Kuva: Jyri Laitinen

Teräsyhtiö SSAB ja siirtokelpoisia julkisia rakennuksia vuokraava, myyvä, suunnitteleva ja valmistava Parmaco ovat sopineet yhteistyöstä, jonka tavoitteena on fossiilivapaasta teräksestä valmistettu konseptitalo.

