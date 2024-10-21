SSAB ja Parmaco yhteistyöhön – projektina fossiilivapaan teräksen konseptitalo
Parmaco aikoo käyttää fossiilivapaata terästä kennomaisessa Fixcel-runkotuotteessaan.
Teräsyhtiö SSAB ja siirtokelpoisia julkisia rakennuksia vuokraava, myyvä, suunnitteleva ja valmistava Parmaco ovat sopineet yhteistyöstä, jonka tavoitteena on fossiilivapaasta teräksestä valmistettu konseptitalo.
