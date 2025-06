Konkursseissa 2000-luvun uusi ennätysvuosi – Rakennusala on synkän tilaston kärjessä Konkurssiin on tänä vuonna tähän mennessä mennyt enemmän yrityksiä kuin koko viime vuonna yhteensä.

Vaikka vuotta 2024 on jäljellä vielä yli kuukausi, konkurssiin on tässä vaiheessa vuotta ajautunut jo enemmän yrityksiä kuin viime vuonna. Konkurssiin on ajautunut lähes 2 700 yritystä, kun viime vuonna konkurssiin asetettiin kokonaisuudessaan 2 681 yritystä.