Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Projektit Kiinteistöt Rakentaminen Talous

Kommentti: 800 miljoonan euron hanke on vaatinut pitkää pinnaa

Jättimäinen Garden Helsinki -rakennushanke alkaa vihdoinkin toteutua.

Kirjoittaja Jukka Lyytinen
Kirjoitettu 29. tammikuuta 2025, 11:00
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Kommentti: 800 miljoonan euron hanke on vaatinut pitkää pinnaa
Havainnekuva Garden Helsinki -hankkeen etuaukiolta. Kuva: Arkkitehtuuritoimisto B & M

Rakennuslehden toimitus vieraili viime viikolla Laakson yhteissairaalan työmaalla Helsingin Töölössä. Työmaa on suuri. Iso oli myös työmaan projektitoimisto ja sen keskiö big room, jossa hanketta meille esiteltiin.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tilaa printtinä, diginä, yksin tai ryhmässä

Valitse teille sopivin tapa pysyä tiedon tasalla.

Tutustu Rakennuslehteen digininä: 1 kk / 0 €.

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia, ole hyvä!

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Kommentti: 800 miljoonan euron hanke on vaatinut pitkää pinnaa”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset